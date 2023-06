Giuntoli zostanie nowym dyrektorem sportowym Juventusu

Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Giuntoli zrezygnuje ze stanowiska dyrektora sportowego Napoli i dołączy do Juventusu, gdzie przejmie tą samą funkcję. Sprawa ma się wyjaśnić do końca przyszłego tygodnia, aby 51-latek mógł rozpocząć przygotowania i wdrażanie planów z bianconerich przed rozpoczęciem sezonu 2023-24.