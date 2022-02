Serie A: Inter w kryzysie? “Na panikę jest za wcześnie”

PressFocus Na zdjęciu: Alexis Sanchez

W trzech ostatnich ligowych spotkaniach Inter Mediolan zapisał na swoje konto tylko jeden punktów. Słaba postawa kosztowała aktualnych mistrzów Włoch utratę pozycji lidera Serie A. Czy na San Siro powinny być powody do niepokoju? Sytuację i aktualne problemy Nerazzurrich dla seriea.pl przeanalizowali Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Inter Mediolan pewnie będzie zmierzał w kierunku obrony zdobytego w poprzednim sezonie mistrzowskiego tytułu

Po porażkach z Milanem i Sassuolo oraz remisie z Napoli sytuacja uległa jednak zmianie

Problemom z jakimi musi borykać się Inter przyjrzeli się Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports

Co się dzieje z Interem?

Czołówka ligowej tabeli Serie A w ostatnich tygodniach nie potrafi regularnie wygrywać. Kryzys dosięgnął również Nerazzurrich, którzy w trzech ostatnich meczach zapisali na swoje konto tylko jeden punkt. Jeszcze zbyt wcześnie mówić o powodach do paniki, ale drużyna Simone Inzaghi ma kilka kwestii z którymi musi sobie poradzić.

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak zwracają między uwagę na słabą formę Samira Handanovicia, do którego zastrzeżenia są niemal po każdym meczu. Inter ma problem również z alternatywami dla swoich czołowych zawodników. Tak było między innymi w przypadku pauzującego ostatnio za żółte kartki Marcelo Brozovicia.

To jednak tylko część z problemów Interu. “Poważnie szwankować zaczęła także ofensywa. Po raz drugi w tym sezonie jesteśmy świadkami długiej serii meczów bez gola w wykonaniu Lautaro Martineza. W samej Serie A to już ponad 2 miesiące posuchy, a we wszystkich rozgrywkach w ostatnich 11 spotkaniach napastnik trafił tylko z rzutu karnego w meczu o Superpuchar. Momentami trudno jest zrozumieć, co dzieje się z Argentyńczykiem” – czytamy w artykule.

