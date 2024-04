Sobotnia porażka Juventusu z Lazio sprawiła, że we włoskich mediach ponownie dużo mówi się na temat przyszłości Massimiliano Allegriego. Szkoleniowiec Starej Damy po sezonie prawdopodobnie opuści klub.

Juventus złapał zadyszkę w drugiej części sezonu

Allegri powinien odejść z Turynu

Klub potrzebuje świeżej energii w przyszłej kampanii

Allegri powinien odejść z Juventusu?

Juventus w sobotę przegrał z Lazio 0:1. Dla Starej Damy była to kolejna wpadka w ostatnich tygodniach. Bianconeri zdobyli jedynie siedem punktów w ostatnich dziewięciu kolejkach. Oprócz kiepskich wyników, zespół Massimiliano Allegriego prezentuje się po prostu słabo na boisku.

Czy porażka Juventusu w Rzymie oznacza dla Allegriego koniec przygody w Turynie? Kontrakt toskańskiego taktyka wygasa w czerwcu 2025 roku, ale przez ostatnie dwa miesiące znajduje się pod silną presją ze względu na wyniki. Wojciech Szczęsny przyznał, że piłkarze Starej Damy mogli stracić motywację po lutowej porażce z Interem, co praktycznie przekreśliło ich nadzieje na tytuł.

Ewidentnie Allegri nie był w stanie przekazać swoich pomysłów drużynie w drugiej części sezonu, nie tylko najbardziej doświadczonym zawodnikom, ale także najmłodszym członkom zespołu, co być może jest jeszcze bardziej niepokojące

Celem Bianconerich jest awans do Ligi Mistrzów i mimo wszystko ten plan realizują. Jednak włoskie media przekonują, że tak słaba seria powinna być sygnałem alarmowym dla dyrektorów Juventusu. Odnosi się wrażenie, że Allegri nie może osiągnąć więcej z tą grupą zawodników, którym najwyraźniej zabrakło energii. Allegri wydaje się zmęczony, a piłkarze wyglądają na wyczerpanych, więc nawet jeśli Bianconeri zakwalifikują się do Ligi Mistrzów, klub powinien dążyć do nowego startu w sezonie 2024–2025.

