PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Już w środę, 31 sierpnia, Juventus zmierzy się przed własną publicznością ze Spezią w meczu 4. kolejki Serie A. Będzie to polski mecz we włoskiej ekstraklasie, bowiem na boisku możemy zobaczyć aż pięciu Polaków jednocześnie, a czterech powinno zacząć od pierwszej minuty.

W środę mecz Juventus – Spezia

Wszystko wskazuje na to, że na boisku zobaczymy aż pięciu Polaków

Początek starcia o godzinie 20:45

Szczęsny, Milik, Reca, Kiwior i Drągowski razem na boisku – polski mecz w Serie A

W zespole Juventusu Wojciech Szczęsny jest typowany do wyjściowego składu. Polski bramkarz wrócił do gry po wyleczeniu kontuzji w sobotę, gdy Stara Dama rywalizowała z AS Romą. Według włoskich mediów reprezentant Polski zacznie od pierwszej minuty także pojedynek ze Spezią.

Arkadiusz Milik raczej zacznie pojedynek na ławce rezerwowych. Napastnik zdążył już zadebiutować w zespole Starej Damy, ale w meczu ze z giallorossimi na placu gry pojawił się w drugiej połowie. Wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie. Włoskie media do gry w ataku typują Kosticia, Cuadrado oraz Vlahovicia, jednak nie jest to jeszcze ostateczna decyzja. Już w sobotę bianconeri zmierzą się z Fiorentiną, a za tydzień czeka ich rywalizacja z PSG w Lidze Mistrzów, dlatego być może Allegri zdecyduje się nieco namieszać w składzie i da szansę Milikowi na występ już od pierwszej minuty. Polak jest przecież w dobrej kondycji fizycznej.

W Spezii na placu gry od pierwszej minuty zobaczymy Drągowskiego, Kiwiora i Recę. Cała trójka regularnie występuje w podstawowej jedenastce zespołu z Ligurii i tak też powinno być tym razem. Co więcej, dwa ostatnie mecze całe trio rozegrało spotkanie od deski do deski, dlatego wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie meczu Juventus – Spezia na placu gry możemy zobaczyć aż pięciu Polaków.

Juventus po trzech kolejkach z pięcioma punktami zajmuje ósme miejsce w tabeli Serie A. Spezia punktów uzbierała cztery, co uplasowało ją na dwunastej lokacie.

Początek meczu Juventus – Spezia w środę, 31 sierpnia, o godzinie 20:45.

