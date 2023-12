Andrea Pirlo to jeden z najlepszych pomocników w historii piłki nożnej. Włoch zdradził, w jakich klubach mógł zagrać w trakcie kariery. Okazuje się, że odrzucił FC Barcelonę i Real Madryt.

IMAGO / Luca Diliberto Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Andrea Pirlo w trakcie swojej kariery występował m.in. w Milanie i Juventusie

Mistrz świata z 2006 roku mógł zagrać w barwach innych gigantów

Pomocnik odrzucił Real Madryt i FC Barcelonę

Andrea Pirlo odmówił Realowi Madryt i FC Barcelonie

Andrea Pirlo to z pewnością legenda piłki nożnej. Włoski pomocnik zachwycał swoją grą w barwach reprezentacji Włoch, Milanu i Juventusu. W trakcie swojej kariery zdobywał najważniejsze trofea takie jak m.in. mistrzostwo świata i Liga Mistrzów.

Okazuje się, że Pirlo mógł wycisnąć ze swojej kariery znacznie więcej, gdyby chciał dołączyć do dwóch innych gigantów. W jednej z rozmów Włoch zdradził, że miał szansę dołączenie do Realu Madryt i FC Barcelony.

– Puchar Świata właśnie się skończył i był cały bałagan w Calciopoli. Była szansa, że ​​Milan zagra w Serie B, a Fabio Capello przeniósł się do Realu Madryt. Rozmawiałem z nim i dyrektorami i osiągnęliśmy porozumienie. Kiedy przyjechałem na okres przygotowawczy do Milanu, powiedzieli nam, że będziemy grać w Serie A z odjęciem punktów. Nie byłem pewien, ponieważ zdecydowałem się na coś innego [Real Madryt], ale wracając do Milanello, poznałem Adriano Gallianiego i wtedy ja i mój agent zgodziliśmy się kontynuować przygodę – powiedział.

– Milan miał szansę pozyskać Ibrę, a on [Guardiola] zapytał mnie, czy mogę dołączyć do niego w Barcelonie. Rozmawialiśmy przez chwilę w jego biurze, ale potem przybył Ibra i ja też zostałem w Milanie. Guardiola powiedział mi, że chciałby mnie tam mieć. Znał mnie, ponieważ grał w Brescii, nawet jeśli nie graliśmy razem. Byłem bardzo dumny, że mogę siedzieć w jego biurze i zostać przez niego wezwanym, nawet jeśli ostatecznie nic się nie wydarzyło – wyznał.

Gdyby przeniósł się na Camp Nou, FC Barcelona miałaby możliwość gry Xavim, Andresem Iniestą i Pirlo w środku pola.