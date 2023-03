PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli poinformowało o kontuzji Victora Osimhena

Nigeryjczyk doznał urazu mięśnia przywodziciela podczas zgrupowania reprezentacji Nigerii

Napastnik na pewno nie zagra w niedzielnym hicie Serie A przeciwko Milanowi. Może pauzować nawet przez kilka tygodni

Osimhen wypada na kilka tygodni!

SSC Napoli w piątek podzieliło się z fanami fatalnymi wieściami. Victor Osimhen doznał kontuzji mięśnia przywodziciela w lewej nodze. Jego występ przeciwko AC Milan w Serie A jest wykluczony. Mało tego, tego typu uraz może wyłączyć napastnika z gry nawet na kilka tygodni. To oznacza, że 24-latek może również opuścić dwumecz przeciwko Rossonerim w ramach Ligi Mistrzów.

📌 Report allenamento https://t.co/Lmpluxybnq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 31, 2023

Osimhen doznał urazu podczas przerwy reprezentacyjnej. Wziął udział w obu meczach Nigerii z Gwineą-Bissau, ale wrócił do klubu z kontuzją. To fatalne wieści dla Partenopei. Napastnik w trwającym sezonie wszedł na najwyższy poziom i był jedną z największych gwiazd rewelacji, jaką bez wątpienia jest Napoli. Portal Transfermarkt wycenia go na sto milionów euro.

Osimhen rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 25 bramek i pięć asyst.

