Niepewna przyszłość Donnarummy. Pożegnanie z Milanem coraz bliżej

Pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość bramkarza Milanu Gianluigiego Donnarummy. 22-latkowi z końcem sezonu wygasa aktualna umowa z klubem i obu stronom na razie nie udało się dojść do porozumienia w sprawie jej przedłużenia. Sytuację reprezentanta Włoch zanalizowali na seriea.pl komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Czy warto za wszelką cenę zatrzymać go w drużynie i spełnić horrendalne oczekiwania finansowe 22-latka i jego agenta? To pytanie usłyszał od nas były obrońca Juventusu, Barcelony i Milanu, Gianluca Zambrotta. Bez wahania odpowiedział – „Zatrzymałbym Donnarummę nie zważając na pieniądze. To wielki talent i Milan nie może sobie pozwolić by go stracić” – stwierdził Zambrotta w maju…2017 roku, gdy gościł w Warszawie przy okazji pokazowego meczu Legend La Liga. Minęły cztery lata a we Włoszech toczy się ta sama dyskusja – spełnić żądania Mino Raioli, czy pozwolić Donnarummie odejść?

Ciekawi jesteśmy co Zambrotta powiedziałby dziś. Wówczas chodziło o sześć milionów euro, dziś Raiola żąda dwa razy więcej. Poza tym, nie trzeba nikomu tłumaczyć, że świat się zmienił i kryzys finansowy mocno dotyka również kluby piłkarskie. Dwanaście milionów euro w obecnych czasach. Dwanaście milionów euro pensji dla bramkarza. Absurdalna kwota.

Cały tekst pt. “Ciąg dalszy telenoweli. Co dalej z młodym Donnarummą?” przeczytasz na seriea.pl.