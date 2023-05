PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Roma bezbramkowo zremisowała w niedziele z Bologną

Szkoleniowiec Romy po końcowym gwizdku udzielił rozmowy stacji “DAZN”

Portugalczyk jasno podkreślił, że drużyna nie ma potencjału grać o najwyższe cele

“Zawsze mówiłem, że myślimy z meczu na mecz”

Roma w niedzielnym spotkaniu ligowym bezbramkowo zremisowała z Bologną. Jose Mourinho na ten mecz praktycznie wymienił całą podstawową jedenastkę, aby najważniejsi gracze byli wypoczęci na czwartkowy rewanż w Lidze Europy z Bayerem Leverkusen. Portugalczyk po końcowym gwizdku udzielił rozmowy stacji “DAZN”, w której podkreślił, że drużyna “Giallorossich” nie ma takiego potencjału, aby grać o wysokie cele na dwóch frontach.

– Fani Romy muszą mnie posłuchać. Kiedy byliśmy na trzecim lub drugim miejscu, to zawsze mówiłem, że myślimy z meczu na mecz. Zawsze powtarzałem, że nie mamy potencjału, by grać do końca dwóch rozgrywek. Mówię to od dwóch, trzech miesięcy – podkreślił Jose Mourinho.

Zawodnicy Romy wciąż walczą o zakwalifikowanie się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W Serie A zajmują obecnie szóstą lokatę, natomiast w pierwszym spotkaniu półfinałowym Ligi Europy z Bayerem Leverkusen wygrali 1:0. Zwycięską bramkę zdobył wychowanek “Giallorossich” – Edoardo Bove.

