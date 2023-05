PressFocus Na zdjęciu: Jurrien Timber

Jurrien Timber na celowniku Napoli

Holender jest obserwowany przez Włochów już od dłuższego czasu

21-latek może pod Wezuwiuszem zastąpić Kima

Jurrien Timber zastąpi Kim Min-jae’a?

Jak donosi dziennik “La Gazzetta dello Sport”, wciąż nie jest jasna przyszłość Kim Min-jae’a w Napoli. Koreńczyk ma wpisaną w kontrakcie klauzulę ​​odejścia w wysokości 48 milionów euro, która ma obowiązywać przez pierwsze 15 dni lipca. Chce to wykorzystać Manchester United, który kusi 26-latka wynagrodzeniem w wysokości ośmiu milionów euro rocznie.

Zdaniem dziennika, działacze Napoli nie zamierzają bezczynnie czekać i już rozglądają się za nowym środkowym defensorem. Kandydatem numer jeden jest Jurrien Timber. Piłkarz Ajaksu Amsterdam zaimponował Włochom podczas rywalizacji w Lidze Mistrzów, choć wówczas piłkarze Luciano Spallettiego w dwumeczu strzelili Holendrom aż 10 bramek.

Kolejnymi piłkarzami, którzy mogliby dołączyć do zespołu mistrza Italii to Konstantinos Mavropanos, Kevin Danso oraz Giorgio Scalvini. Zwłaszcza władzom Napoli przypadł do gustu ten ostatni, ale Atalanta oczekuje za 19-latka sporej sumy pieniędzy.

Sprawdź także: Przyszłość trenera wyjaśniona. “Stwierdził, że może pozostać”