Morata ważnym elementem układanki Allegriego

Alvaro Morata, nie tylko będąc piłkarzem Juventusu, bardzo często krytykowany jest za słabą skuteczność. Podobnie jest w tym sezonie, jednak mimo niewielu zdobytych bramek Hiszpan jest ważnym zawodnikiem w układance Starej Damy.

Alvaro Morata często jest krytykowany, jednak ma ogromny wpływ na grę Juventusu

Hiszpan nie strzela dużo goli, ale jest kluczowy dla gry ofensywnej Starej Damy

Jego przyszłość wciąż jest niepewna

Mało strzela, ale dużo daje drużynie

29-letni napastnik dołączył do drużyny bianconerich latem 2020 roku na zasadzie dwuletniego wypożyczenia z Atletico Madryt. Juventus ma możliwość wykupienia go za 40 mln euro, ale wielu ekspertów oraz fanów uważa, że Morata nie spełnił w Turynie pokładanych w nim nadziei.

Trzeba jednak zauważyć, że mimo strzelenia zaledwie sześciu goli w 27 występach w tym sezonie Alvaro Morata jest ważnym elementem układanki Massimiliano Allegriego. Hiszpan odgrywa decydującą rolę w atakach Starej Damy.

Być może nie potwierdzają tego suche statystyki, ale Morata jest niezwykle kreatywnym zawodnikiem. To od niego zaczyna się wiele ataków bianconerich. Często to właśnie Hiszpan jest tym piłkarzem, który rozrywa defensywę rywali stwarzając miejsce innym napastnikom. Do tego jest bardzo waleczny, zawsze zaangażowany i nigdy nie odpuszcza w defensywie.

Morata przez półtora sezonu gry w Juventusie zaliczył jedenaście asyst. Jest najlepszym zawodnikiem pod względem wykreowanych sytuacji bramkowych. To drugi napastnik w Serie A pod względem kluczowych podań. Hiszpan nie ma świetnych liczb co weekend, jednak patrząc szerzej na jego grę wciąż jest kluczowym zawodnikiem Juventusu. Jego odejście z pewnością byłoby ogromnym ciosem dla Maxa Allegriego, który na nowo musiałby przetasować formację ofensywną.

Dalsze losy Alvaro Moraty wciąż są niepewne. Wiele mówi się, że Juventus będzie go chciał zatrzymać w Turynie, ale nie za ustalone wcześniej 40 mln euro. Nie wiadomo, jak do negocjacji mających na celu zbicie tej kwoty podejdzie Atletico Madryt. Pewnym jest, że klub z Madrytu nie wiąże przyszłości z hiszpańskim napastnikiem, co może wpłynąć na korzyść Starej Damy.

