Milan i Theo Hernandez nie potrafią dojść do porozumienia. Impas w rozmowach

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez oczekuje znacznej podwyżki

Theo Hernandez już od pięciu lat jest filarem Milanu, ale rozmowy o przedłużeniu kontraktu utknęły w martwym punkcie. Ostatnie kontakty między przedstawicielami piłkarza, w tym agentem Manuelem Garcìą Quilonem, a klubem miały miejsce kilka miesięcy temu. Theo chce zarabiać więcej, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego status w drużynie. Rafa Leao, najlepiej opłacany gracz Milanu, otrzymuje obecnie 7 milionów euro rocznie, a Theo chciałby zbliżyć się do tego poziomu.

Strategia Milanu mogłaby obejmować przedłużenie kontraktu do 2028 roku i podniesienie wynagrodzenia z obecnych 4,5 miliona do bardziej konkurencyjnej kwoty. Pozwoliłoby to klubowi uniknąć sytuacji, w której zawodnik odchodzi za darmo, jednocześnie zwiększając wartość Theo na rynku transferowym.

Mimo spekulacji Theo Hernandez wydaje się zadowolony z gry w Milanie. Nie tylko zbudował solidną więź z klubem, ale również z kibicami, co zmniejsza ryzyko, że odejdzie na zasadzie wolnego transferu. Jednak jego umiejętności sprawiają, że pozostaje łakomym kąskiem dla największych europejskich drużyn. Bayern Monachium, przygotowujący się na stratę Alphonso Daviesa, czy Manchester City mogą być zainteresowane jego pozyskaniem. Na horyzoncie jest również Real Madryt, z którego Milan kupił Hernandeza w 2019 roku.

Dla Milanu kluczowe jest znalezienie kompromisu. Theo Hernandez nie tylko jest jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie, ale również potencjalnym przyszłym kapitanem drużyny. Przedłużenie kontraktu do 2028 lub 2029 roku pozwoliłoby klubowi nie tylko na spokojne planowanie przyszłości, ale i maksymalizację zysków, jeśli transfer stałby się nieunikniony.

Zobacz również: Juventus walczy o Skriniara. “Sekretna broń” w negocjacjach