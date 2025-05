Milan w trudnym położeniu. Odejście gwiazdy coraz bardziej realne

Milan musi podjąć konkretną decyzję w sprawie swojej gwiazdy. Mike Maignan jest związany umową tylko do 2026 roku, a rozmowy nie przynoszą zamierzonych korzyści.

fot. Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan ma problem. Maignan coraz bliżej odejścia

Mike Maignan na przestrzeni ostatnich lat stał się jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Jego występy w barwach giganta z San Siro przyciągają poważne zainteresowanie – nieustannie łączy się go z transferem do innego klubu. Do tej pory Milan pozostawał niewzruszony, lecz obecnie ma spore problemy. Wszystko za sprawą umowy Francuza, która wygasa już w 2026 roku. Rozmowy na temat dalszej współpracy trwają od miesięcy, ale trudno w tym momencie przewidzieć, jak się zakończą.

Oczywiście Milan chciałby zatrzymać gwiazdora na dłużej, lecz on sam dość mocno się waha. Uważa, że w innym klubie mógłby zarobić więcej, a także miałby poważniejsze szanse na trofea. Interesuje go w szczególności przeprowadzka na Wyspy Brytyjskie, gdzie chętnych nie brakuje. W szczególności mówi się o Manchesterze United oraz Chelsea.

W trwającym sezonie Maignan długo prezentował się mizernie, ale wreszcie wskoczył na swój najwyższy poziom. Milan potwierdził wówczas gotowość do dalszej współpracy i zaproponował podwyżkę, natomiast nie jest ona w pełni satysfakcjonująca. Negocjacje między stronami utknęły w martwym punkcie i mogą już nie zostać wznowione.

Milan ma przed sobą kluczową decyzję. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z Maignanem, koniecznie musi go sprzedać podczas najbliższego lata. W przeciwnym razie w przyszłym roku straci go za darmo.