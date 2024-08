LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Emerson Royal oraz Mattia Zaccagni

Milan remisuje z Lazio. Hit Serie A stanął na wysokości zadania

W sobotni wieczór doszło do niezwykle interesującego spotkania w 3. kolejce rozgrywek Serie A. A w nim Lazio przed własną publicznością mierzyło się z AC Milanem. “Biancocelesti” przystępowali do tego starcia w gorszych nastrojach. Ich ostatni mecz zakończył się porażką z Udinese Calcio (1:2). Podopieczni Paulo Fonseki mogą to samo powiedzieć. “Rossoneri” bowiem przegrali w starciu z Parmą Calcio (1:2). Niemniej jednak rywalizacje Lazio z Milanem zawsze spełniały oczekiwania fanów.

Pierwsza odsłona rywalizacji na Stadio Olimpico toczyło się pod dyktando “Rossonerich”. Mediolańczycy już w 8. minucie spotkania objęli prowadzenie za sprawą Strahinji Pavlovicia.

Lazio kompletnie nie mogło znaleźć sposobu, żeby przedrzeć się pod bramkę Mike’a Maignana. Piłkarze Marco Baroniego na dodatek popełniali wiele prostych błędów, przez co kibice zgromadzeni na obiekcie pożegnali ich gwizdami, kiedy schodzili na przerwę.

Druga połowa stała na bardzo wysokim poziomie. “Biancocelesti” wyszli z szatni niezwykle odmienieni i przełożyło się to na doprowadzenie do wyrównania w 62. minucie. Na listę strzelców wpisał się Taty Castellanos. Fani zgromadzeni na Stadio Olimpico dobrze nie ochłonęli, a już mogli cieszyć się z kolejnego trafienia. Tym razem asystę Nuno TAvaresa wykorzystał Boulaye Dia.

Milan jednak bardzo szybko zdołał odpowiedzieć na dwa szybkie ciosy Lazio. Do ponownego wyrównania doprowadził Rafael Leao, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Ostatecznie trafienie Portugalczyka było ostatnim golem w tej rywalizacji. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a AC Milan musi wciąż poczekać na swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Kto wie, czy wkrótce Paulo Fonseca nie straci pracy, bowiem media już informują, że władze z San Siro mają na oku Massimiliano Allegriego.

Lazio w kolejnym ligowym meczu przed własną publicznością zmierzy się z Hellasem Verona. Milan natomiast ugości Venezię.

Lazio – Milan 2:2

Castellanos (62′), Dia (66′) – Pavlovic (8′) – Leao (72′)

