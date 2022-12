fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Juventus podjął decyzję w sprawie Angela Di Marii. Nie chce rozstawać się z nim po sezonie, dlatego niedługo rozpocznie rozmowy kontraktowe – przekonuje “La Gazzetta dello Sport”.

Angel Di Maria podpisał z Juventusem zaledwie roczną umowę

“Stara Dama” jest przekonana do kontynuowania współpracy

Wkrótce rozpoczną się negocjacje

Juventus chce mistrza świata na dłużej

Przed startem sezonu szeregi Juventusu zasilił Angel Di Maria, z którym Paris Saint-Germain nie chciało już kontynuować współpracy. Argentyńczyk miał wnieść do Turynu ogromne doświadczenie oraz polot i niekonwencjonalność, a tymczasem w pierwszej części obecnej kampanii nie radził sobie najlepiej. Wpływ miały na to również urazy, które nie pozwoliły na regularne występy w pierwszym składzie.

Odbudować wysoką dyspozycję Di Maria miał przy okazji tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. W pewnym momencie selekcjoner reprezentacji Argentyny posadził go na ławce rezerwowych, lecz w finale ponownie umieścił w wyjściowej jedenastce. Skrzydłowy nie zawiódł, bowiem odegrał istotną rolę w końcowym zwycięstwie swojej drużyny. To po faulu na nim Argentyna wyszła na prowadzenie, które on sam podwyższył jeszcze przed przerwą.

Jeśli władze “Starej Damy” miały wątpliwości, po świetnym meczu finałowym zostały rozwiane. Di Maria wciąż dysponuje wielkimi umiejętnościami, które mogą przysłużyć się włoskiemu gigantowi.

“La Gazzetta dello Sport” donosi, że podjęto już decyzję w sprawie przyszłości świeżo upieczonego mistrza świata. Juventus będzie dążył do przedłużenia wygasającej po sezonie umowy. W ciągu najbliższych tygodni ma dojść do rozmów kontraktowych.

Zobacz również: