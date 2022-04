Inter zgodnie z planem lepszy od Hellasu

PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan pewnie pokonał Hellas Werona w 32. kolejce Serie A. Bramki dla gospodarzy zdobywali Edin Dżeko oraz Nicolo Barella. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla podopiecznych Simone Inzaghiego, a wynik mógłby znacznie wyższy, gdyby nie świetne interwencji Montipo w bramce gości.

Dżeko i Barella strzelcami bramek dla Interu

Inter goni Milan w tabeli Serie A

Mateusz Praszelik przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych

Bez niespodzianki na San Siro, Praszelik tylko na ławce rezerwowych

Inter przystąpił do tego spotkania pokrzepiony zwycięstwem nad Juventusem w poprzedniej kolejce. Od pierwszych minut było widać, że ten triumf wlał w piłkarzy Simone Inzaghiego wiarę w mistrzostwo. Nerazzurii w pierwszej części gry zdominowali przyjezdnych z Werony. Byli lepsi pod każdym względem i udowodnili to dwiema strzelonymi bramkami. Najpierw w 22. minucie wynik spotkania otworzył Barella, a osiem minut później podwyższył Edin Dżeko.

Goście praktycznie nie byli w stanie zagrozić bramce Handanovicia oddając zaledwie jeden celny strzał. Podopieczni Tudora wyglądali w tym spotkaniu na zmęczonych. Druga część gry nie przyniosła zmian. Choć Inter oddał nieco pola swoim rywalom to w pełni kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń. Gospodarze mieli kilka dogodnych sytuacji do podwyższenia rezultatu, ale za każdym razem na wysokości zadania stawał Montipo.

Większa część drugiej połowy toczyła się w bardzo spokojnym tempie. Gospodarze nie forsowali tempa i pewnie trzymali zwycięstwo w swoich rękach. Więcej goli w tym pojedynku już nie było.

W tym spotkaniu przede wszystkim rozczarował Hellas, który zagrał bardzo słabe spotkanie, jedno z najgorszych w tym sezonie. Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Mateusz Praszelik.

Kolejne zwycięstwo pozwala Interowi wskoczyć na pozycję wicelidera przynajmniej do niedzieli, gdy swoje mecze rozegra Milan i Napoli. Nerazzurri tracą tylko jeden punkt do swojego rywala zza miedzy. Walka o mistrzostwo Włoch staje się coraz bardziej interesująca. Co ciekawe, Inter po raz pierwszy w roku kalendarzowym 2022 wygrał dwa mecze z rzędu.