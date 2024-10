Inter i Milan zbudują wspólny stadion. Nowy pomysł włoskich gigantów

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Nowy projekt stadionu bez całkowitego wyburzenia San Siro

Inter i Milan wyrażają coraz większe przekonanie co do budowy nowego stadionu w Mediolanie, tuż obok obecnego Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro. Kluby odrzuciły opcje przeniesienia inwestycji poza miasto, takie jak Rozzano czy San Donato, mimo że prezydent Milanu, Scaroni, pozostawia otwartą furtkę dla projektów w podmediolańskich miejscowościach.

Kluby odpowiedziały władzom miasta, odrzucając propozycję przebudowy obecnego stadionu z firmą WeBuild. Zamiast tego planują budowę nowego obiektu obok starego, bez całkowitego wyburzenia istniejącej struktury. To powrót do pierwotnego projektu z 2019 roku, ale z dwiema ważnymi zmianami: stadion San Siro nie zostanie całkowicie zburzony, a tereny i obiekt staną się własnością prywatną, co pozwoli ominąć problemy z lokalną społecznością.

Według “La Gazzetta dello Sport”, kwestia własności gruntów może zostać szybko rozwiązana. Po pozytywnym spotkaniu w Rzymie z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i konserwatora zabytków, przyspieszono proces wyceny terenów przez Agencję Podatkową. Znana jest już kwota, która przed opodatkowaniem wyniesie około 175-200 milionów euro. Suma ta obejmie zarówno obecny stadion, jak i przyległe tereny, co uczyni cały obszar San Siro własnością obu klubów.

Czy 200 milionów euro to dużo czy mało dla klubów? Nieoficjalne informacje sugerują, że dla Milanu kwota jest zbyt wysoka, podczas gdy Inter uważa ją za dużą, ale wartą dalszego rozważenia. Proces jest nadal długi i nawet jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, położenie pierwszego kamienia pod budowę nowego obiektu nie nastąpi przed drugą połową 2026 roku.

