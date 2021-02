AS Roma w sobotni wieczór kolejny raz w tym sezonie zawiodła w rywalizacji z zespołem z czołówki. Tym razem panaceum na rzymian znalazł Juventus, wygrywając 2:0. Po zakończeniu spotkania kilka zdań na temat jego przebiegu wyraził opiekun Giallorossich.

AS Roma poniosła piątą porażkę w sezonie, która skutkuje tym, że Giallorossi plasują się na czwartej pozycji w tabeli Serie A. Do aktualnego lidera rozgrywek Interu Mediolan tracą siedem punktów.

– Przez większość meczu nasza gra wyglądała dobrze. Nie możemy jednak zapominać, z kim graliśmy. Przeciwnik świetnie się bronił. Statystyki statystykami, ale wygrywa ten zespół, które strzela więcej goli. To udało się Juve – powiedział Paulo Fonseca w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Mieliśmy więcej strzałów, więcej rzutów rożnych, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, wymieniliśmy więcej podań, ale to Juventus zdobył bramki i wygrał – kontynuował Portugalczyk.

Wynik meczu otworzył Cristiano Ronaldo. Zawodnik Starej Damy przerwał tym samym serię ligowych meczów bez gola. Jego trafienie także skomentował opiekun Wilków. – Ronaldo dlatego jest najlepszym piłkarzem świata, bo potrafi zdobywać bramki z niczego. Myślę, że nie popełniliśmy w tej sytuacji błędu. Ronaldo to jednak Ronaldo – mówił Fonseca.

– Ogólnie zaprezentowaliśmy odważne oblicze. Przyjechaliśmy do Turynu, chcąc pokazać swoją piłkę, zmuszając rywala do defensywy. To się nam udało. Drużyna spisała się dobrze i to naprawdę dobry prognostyk na przyszłość. Muszę przyznać też, że nie spodziewałem się tego, że Juventus będzie tak skupiony na defensywie – podsumował opiekun rzymian.

Za tydzień w ramach 22. kolejki ligi włoskiej Roma zagra u siebie z Udinese.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin