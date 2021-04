AS Roma doznała bolesnej porażki w czwartkowy wieczór z Manchesterem United, ulegając Czerwonym Diabłów 2:6. Po zakończeniu tego spotkania pojawiły się głosy, że właściciel Wilków Dan Friedkin jest wściekły na trenera Paulo Fonsekę. Niewykluczone, że Portugalczyk straci pracę jeszcze przed końcem sezonu.

Portugalczyk nagrabił sobie u właściciela klubu

AS Roma przystępowała do potyczki z Man Utd na Old Trafford, licząc na korzystny wynik, dzięki któremu będzie miała jeszcze szanse na finał w Gdańsku. O ile po pierwszej połowie rzymianie prowadzili 2:1 i wszystko układało się w miarę dobrze, to po zmianie stron Czerwone Diabły tak się rozhuśtały, że zdobyły cztery bramki i praktycznie jedną nogą znalazły się w finale rozgrywek.

Obecna umowa Paulo Fonseki z Romą obowiązuje do końca czerwca tego roku. CalcioMercato.com podaje natomiast, że bardzo realnym scenariuszem jest to, że portugalski trener szybciej rozstanie się z klubem z Rzymu.

Z Serie A do Premier League?

Faworytem do objęcia sterów po Fonsece jest Mauruzio Sarri. Włoch od momentu, gdy rozstał się z Juventusem, pozostaje bez pracy. Niemniej doświadczony szkoleniowiec ma objąć stery nad Romą latem. W ostatnich kolejkach trwającej kampanii rzymian miałby prowadzić trener tymczasowy.

Dan Friedkin dzisiaj ma się spotkać z działaczami Giallorossich w Trigorii, aby omówić kolejne kroki. Fonseca może zostać zwolniony wcześniej, niż oczekiwano. Pojawiły się głosy, że może trafić do jednego z klubów z Premier League. Angielskie media spekulują, że Portugalczyk może zostać nowym opiekunem Crystal Palace.

