Chaos w Serie A – przełożone mecze, Zieliński na kwarantannie

Koronawirus ponownie paraliżuje rozgrywki Serie A. Co najmniej cztery czwartkowe spotkanie 20. kolejki nie odbędą się, a duży znak zapytania stoi również przy szlagierowym pojedynku Juventusu z Napoli. Na kwarantannie niespodziewanie wylądował między innymi Piotr Zieliński.

Pandemia koronawirusa ponownie zaatakowała kluby włoskiej Serie A

Z powodu licznych przypadków zakażenia koronawirusem w czwartek nie odbędą się co najmniej cztery zaplanowane spotkania

Jednym z poszkodowanych jest Piotr Zieliński, który został odesłany na kwarantannę

Cztery mecze przełożone, hit pod znakiem zapytania

W ostatnich dniach kolejne zespoły informowały o kolejnych przypadkach zakażeń koronawirusem wśród członków zespołu. Już teraz wiadomo, że z powodu nowej fali koronawirusa we włoskich klubach, nie odbędą się przynajmniej cztery z dziesięciu zaplanowanych na czwartek meczów 20. kolejki.

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, do skutku nie dojdą mecze Bologna – Inter, Salernitana – Venezia, Fiorentina – Udinese i Atalanta – Torino. To jednak nie wszystko, bowiem pod wielkim znakiem zapytania stoi pojedynek Juventusu z Napoli.

Służby sanitarne pozwoliły co prawda drużynie Napoli na udanie się do Turynu, ale zaraz po wylądowaniu te same służby odesłały na kwarantannę trzech zawodników – Piotra Zielińskiego, Stanislava Lobotkę i Amir Rrahmaniego. Powodem jest bliski kontakt z zakażonymi osobami oraz fakt, że nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki, a od ostatniego ich szczepienia minęło ponad 120 dni. Jeśli cała trójka nie będzie mogła pojawić się na boisku, Napoli będzie musiało sięgnąć po zawodników Primavery, aby wystawić jedenastkę.

