Angel Di Maria nie dokończył poniedziałkowego spotkania z Sassuolo w Serie A. Argentyńczyk zaliczył świetny debiut okraszony zdobyciem bramki, jednak w 66. minucie opuścił plac gry z powodu urazu. Po końcowym gwizdku trener Starej Damy Massimiliano Allegri przyznał, że jest spokojny i nie martwi się tą sytuacją.

Juventus pokonał w pierwszym meczu sezonu Sassuolo 3:0

Udany debiut w barwach Starej Damy zaliczył Di Maria, który opuścił plac gry w drugiej połowie z powodu urazu

O stan zdrowia Argentyńczyka jest spokojny trener bianconerich Massimiliano Allegri

Dobry występ, gol i asysta, a potem uraz Di Marii w debiucie

Juventus pokonał 3:0 w pierwszej kolejce Serie A Sassuolo Calcio. Mimo trudnego początku i wielu błędów piłkarze Starej Damy w końcu się obudzili, zdominowali rywala i pewnie zwyciężyli. Dużą rolę odegrał w tym Angel Di Maria, który robił różnicę na boisku. Argentyńczyk musiał jednak przedwcześnie opuścić plac gry.

– Nie martwię się tym. Zobaczymy, co wykażą testy medyczne. Niestety takie rzeczy zdarzają się w piłce nożnej. Tydzień temu miał problem z przywodzicielem, dlatego być może powinienem go zdjąć wcześniej, gdy wygrywaliśmy 3:0, ale Angel świetnie bawił się na boisku. Jeśli chodzi o Zakarię to tylko skurcz, nic więcej – mówił po meczu Allegri.

Allegri odniósł się także do występu Bremera, który kilka tygodni temu dołączył do Juventusu z Torino zastępując Matthijsa De Ligta. – Jestem szczerze zdumiony tym, jak dobrze Bremer się zadomowił. Jest bardzo spokojny, musiałem go przywołać do porządku tylko raz w drugiej połowie, kiedy udał się na wycieczkę za Domenico Berardim do pomocy. W takich sytuacjach musisz odpuścić.

– Zaczęliśmy mocno, ale potem mieliśmy problem z wyprowadzeniem piłki i wyglądaliśmy naprawdę słabo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku, jednak w naszej grze jest mnóstwo rzeczy, które nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli – dodał Allegri.

Juventus po tym zwycięstwie wskoczył na drugie miejsce w tabeli, dzięki dobremu bilansowi bramek. Jednak w 1. kolejce Serie A nie padł ani jeden remis, co jest dość niespotykane. Po pierwszej serii gier dziesięć zespołów ma trzy punkty.

