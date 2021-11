Juventus pokonał Fiorentinę 1:0, ale zwycięstwo zapewnił sobie dopiero w doliczonym czasie gry. Mimo tego Massimiliano Allegri jest zadowolony z występu turyńczyków.

Massimiliano Allegri zabrał głos po meczu Juventus – Fiorentina

Szkoleniowiec turyńczyków przyznał, że jest zadowolony z postawy swoich podopiecznych

Włoski trener docenił także postęp jaki wykonała jego drużyna

Juventus znów zwycięski

Przed sobotnim meczem, Juventus nie wygrał żadnej z trzech poprzednich potyczek. Seria ta mogła przedłużyć się do czterech spotkań, ale sytuację w doliczonym czasie gry uratował Juan Cuadrado. Dzięki temu turyńczycy pokonali 1:0 Fiorentinę. Co o tej batalii sądzi szkoleniowiec Starej Damy?

– Jestem zadowolony z występu całego zespołu. Dobrze radziliśmy sobie na poziomie psychologicznym. Powinniśmy być źli na punkty, które straciliśmy po drodze w tym sezonie, które zabralibyśmy do domu z inną mentalnością i nastawieniem. Musimy być dzisiaj zadowoleni, ale nadal odczuwamy złość, że straciliśmy wspomniane punkty – przyznał Massimiliano Allegri.

– Fundamenty zespołu walczącego o czołowe miejsca opierają się na poświęceniu. To zespół, który ma jakość, ale musi być łączony z duchem poświęcenia, determinacją w odbiorze i starciach jeden na jeden. Nie wygraliśmy ani jednego pojedynku z Sassuolo, a dzisiaj mieliśmy ich więcej – powiedział opiekun Juventusu.

– Ta drużyna wywalczyła awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów z dwoma meczami do rozegrania, ale nie możemy zapomnieć o tym, co zrobiliśmy źle. Nasze największe problemy w tym sezonie wynikały z mentalności, a dzisiaj wytrzymaliśmy w najtrudniejszym momencie meczu. Cieszę się z tego .- rzekł włoski szkoleniowiec.

