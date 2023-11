fot. Imago/Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Joachim Loew

Reprezentacja Niemiec na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Europy znajduje się w kryzysie

Julian Nagelsmann zbiera na siebie coraz większą krytykę

Selekcjonera niemieckiej kadry broni Joachim Loew

Nagelsmann broniony przez byłego selekcjonera

Za kilka miesięcy rozpoczną się Mistrzostwa Europy. W obozie reprezentacji Niemiec, która przyjmie pozostałe drużyny jako gospodarz turnieju, nieustannie panuje gęsta atmosfera. Zespół znajduje się w bardzo słabej formie, zawodząc w kolejnych meczach towarzyskich, które stanowią dla niego przygotowanie do przyszłorocznego Euro.

We wrześniu pracę stracił Hansi Flick, którego na stanowisku selekcjonera zastąpił Julian Nagelsmann. Z czterech rozegranych pod jego wodzą sparingów udało się pokonać tylko Stany Zjednoczone. 36-latek zbiera coraz większą krytykę za swoje eksperymenty i pomysły, które nie do końca się sprawdzają. w kuluarach mówi się, że piłkarze narzekają na zbyt skomplikowane założenia taktyczne.

W obronie Nagelsmanna stanął Joachim Loew, który winę za ten kryzys zrzuca na cały system szkolenia w kraju. Uważa także, że selekcjoner znajdzie rozwiązanie, które pomoże drużynie osiągnąć dobry wynik na mistrzostwach.

– Musimy znaleźć nowe rozwiązania taktyczne. Takie powinno być nasze podejście i wymagania wobec krajowego futbolu. Warto przemyśleć także kwestię indywidualnego szkolenia piłkarzy. I nie, to nie jest krytyka Juliana. To młody trener z dobrymi pomysłami i dużym doświadczeniem. Nie możemy go krytykować po czterech meczach. Jestem pewien, że znajdzie właściwe rozwiązania – podsumował były selekcjoner reprezentacji Niemiec.

