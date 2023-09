Louis van Gaal jest bez pracy. Holender został połączony z pracą dla reprezentacji Niemiec. 72-latek mówi co stoi na przeszkodzie w prowadzeniu tej kadry.

IMAGO Na zdjęciu: Louis van Gaal

Hansi Flick nie poprowadzi Niemiec na Euro 2024

Niemiecka federacja szuka już nowego selekcjonera

Do pracy z kadrą naszych sąsiadów odniósł się Louis van Gaal

Niemcy zaskoczą wyborem selekcjonera? Van Gaal zabrał głos

Hansi Flick przestał prowadzić reprezentację Niemiec po towarzyskiej porażce z Japonią. Nasi zachodni sąsiedzi mają serię kilku spotkań bez zwycięstwa. Ruszyła już giełda nazwiska trenerów łączonych z objęciem kadry Niemiec.

W gronie szkoleniowców przymierzanych do zastąpienia Hansiego Flicka jest Luis Van Gaal. Holender w przeszłości dwukrotnie pracował ze swoją narodową reprezentacją. Aktualnie pozostaje bez pracy. Co na to 72-latek?

– Jestem zaszczycony, że zostałem wymieniony jako jeden z kandydatów. Ale nigdy nie wybrano obcokrajowca na stanowisko trenera reprezentacji Niemiec – mówi Van Gaal, który ma w CV pracę w Niemczech. 72-latek prowadził kiedyś Bayern Monachium.

Czytaj także: Niemcom odpadają opcje na nowego selekcjonera. “Nie ma na to szans”