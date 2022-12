PressFocus Na zdjęciu: Louis van Gaal

Louis van Gaal postanowił zaskoczyć środowisko piłkarskie. Holenderski szkoleniowiec przyznał, że rozważyłby zostanie w futbolu, gdyby mógł poprowadzić reprezentację Portugalii.

Van Gaal nie chce odchodzić na emeryturę

Holender przyznał, że nie rozważyłby ofertę pracy w reprezentacji Portugalii

Portugalczycy po mundialu w Katarze zwolnili Fernando Santosa

Van Gaal nie chce odchodzić na emeryturę

Louis Van Gaal potwierdził jakiś czas temu, że mundial w Katarze będzie jego ostatnią przygodą w futbolu, po znakomitej karierze trenerskiej. Holender poprowadził Oranje do półfinału w 2014 roku i ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata, ulegając późniejszym zwycięzcom Argentynie. Ale podczas gdy wielu naturalnie zakładało, że był to jego ostatni akt, 71-latek pokusił się we wtorek o dość szokujące wyznanie.

– Znowu jestem na emeryturze. Ale jeśli Portugalia do mnie zadzwoni to z pewnością wysłucham oferty. To wszystko, co na razie mogę powiedzieć – przyznał Van Gaal.

Portugalia również odpadła w ćwierćfinale mistrzostw świata, a po niespodziewanej porażce z Maroko postanowiła rozstać się z trenerem Fernando Santosem, pozostawiając wolne miejsce pracy.

Jednak Van Gaal walczył z chorobą podczas swojej trzeciej kadencji jako trener Holandii, przechodząc leczenie raka prostaty podczas przygotowań Oranje do mundialu, ale to nie przeszkodziło mu osiągnąć całkiem dobrego wyniku z holenderską drużyną narodową, choć wielu krytykowało ten zespół za słaby styl.

Luois van Gaal w swojej trenerskiej karierze prowadził między innymi Bayern Monachium, Manchester United czy FC Barcelonę. Wygląda na to, że wygasający wraz z końcem grudnia kontrakt z holenderską federacją nie musi oznaczać całkowitego rozbratu z futbolem.

Zobacz również: Media: to Deschamps zdecyduje o swojej przyszłości w reprezentacji Francji