Szwecja podała nazwisko selekcjonera. Jasny cel kadry

IMAGO / Pro Sports Images/ Graham Hunt Na zdjęciu: Jon Dahl Tomasson

Szwecja od listopada 2023 roku poszukiwała nowego trenera

Wtedy pracę po siedmiu latach zakończył Janne Anderson

Kadrę obejmie Jon Dahl Tomasson, który ostatnio prowadził Blackburn Rovers

Szwecja z nowym trenerem

Janne Anderson pracował z reprezentacją Szwecji od 23 czerwca 2016 roku do 19 listopada 2023 roku. Pod jego wodzą kadra rozegrała 93 mecze, a jej bilans wyniósł 48 zwycięstwa, 15 remisów i 30 porażek. Szwedzi zajęli 3. miejsce w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy 2024 i nie zdołali wywalczyć awansu na turniej. To zadecydowało o pożegnaniu dotychczasowego trenera.

Jego następcą będzie Jon Dahl Tomasson. Duńczyk, który w swoim piłkarskim CV ma m.in. Feyenoord i Milan, jako szkoleniowiec prowadził Malmö FF i Blackburn. Z ekipą z Championship rozstał się na początku lutego. Teraz jego zadaniem będzie przywrócić Szwecję na właściwe tory.

Välkommen till Blågult! – Jon Dahl Tomasson! 🇸🇪🙌 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2024

Kontrakt Tomassona będzie obowiązywać do kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026 i zostanie automatycznie przedłużony w przypadku awansu.