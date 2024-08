Southgate odszedł, a następcy nie ma. Nieoczekiwany faworyt Anglików

Gareth Southgate pożegnał się z reprezentacją Anglii po Euro 2024 i wciąż nie został zastąpiony. Jak informuje The Telegraph, faworytem jest Lee Carsley.

Źródło: The Telegraph

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gareth Southgate wciąż niezastąpiony. Lee Carsley faworytem

Reprezentacja Anglii przegrała z Hiszpanią w finale Euro 2024. Takie rozstrzygnięcie bez wątpienia przyczyniło się do odejścia Garetha Southgate’a. Szkoleniowiec pożegnał się z kadrą kilka dni po zakończeniu turnieju.

Od tamtej pory Synowie Albionu nie mają selekcjonera. W mediach regularnie przewijają się kolejne nazwiska, ale nadal nie doszło do żadnych konkretów. Tymczasem przełomowe wieści przekazał Mike McGrath z The Telegraph. Według dziennikarza nieoczekiwanym faworytem do objęcia reprezentacji Anglii jest Lee Carsley.

Aktualnie Carsley pracuje jako trener reprezentacji Anglii do lat 21. W związku z tym jego zatrudnienie do seniorskiej drużyny nie byłoby żadnym problemem. Zaznaczmy jednak, że 50-latek miałby pełnić tylko i wyłącznie funkcję tymczasowego selekcjonera.

Angielska federacja chce sobie dać jeszcze trochę czasu na wybór odpowiedniego kandydata. Dlatego Lee Carsley prawdopodobnie poprowadzi zespół jedynie podczas wrześniowego zgrupowania. Rywalami wicemistrzów Europy będą wówczas Irlandczycy oraz Finowie. Mecze odbędą się w ramach inauguracji kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA.

Niewykluczone, że Carsley otrzyma szansę dłuższego poprowadzenia kadry. Natomiast w gronie głównych faworytów na stałą posadę wymienia się m.in. Eddiego Howe’a, Mauricio Pochettino oraz Grahama Pottera.

