Hiszpański selekcjoner Luis de la Fuente pochwalił swój zespół za ostatnie spotkanie z Norwegią, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele elementów do poprawy.

PressFocus Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente w swoim debiucie jako selekcjoner reprezentacji pokonał Norwegię 3:0

Drużyna zaprezentowała się całkiem nieźle, ale trener znalazł elementy do poprawy

Hiszpanie w następnej kolejce eliminacji EURO 2024 zmierzą się ze Szkocją

Trener Hiszpanii zadowolony po debiucie?

Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii po meczu z Norwegią podzielił się swoimi pierwszymi spostrzeżeniami jako szkoleniowiec pierwszej drużyny narodowej. „Jest wiele aspektów, w których możemy się poprawić, ale jest znacznie więcej pozytywów, niż negatywów, a mieliśmy tylko pięć dni na treningi, więc to napawa mnie dużym optymizmem” – mówił.

Trener odniósł się również bezpośrednio do oceny gry jednego ze swoich podopiecznych, Gaviego: „Ma dojrzałość, odwagę, geniusz, zapał i energię” – stwierdził selekcjoner kadry Hiszpanii. De la Fuente mówił także o powrocie Iago Aspasa do reprezentacji: „W meczu z Norwegią próbowaliśmy zrobić z niego naszego pomocnika. Nie podobał mi się jako „fałszywa dziewiątka”, więc więcej go na tej pozycji nie zobaczymy”.

Drużyna narodowa Hiszpanii zmierzy się we wtorek na wyjeździe z reprezentacją Szkocji, która pokonała ostatnio Cypr 3:0. „Jestem pewien, że jutro, przeciwko Szkocji, poprawimy grę i poprawimy wyniki. Widzę zaangażowaną i podekscytowaną drużynę” – dodał trener de la Fuente.

Czytaj więcej: Bohater meczu Hiszpanii: Ciągle nie mogę w to uwierzyć