Reprezentacja Niemiec kilka godzin po efektownym zwycięstwie nad Islandią (4:0) miała kłopoty z powrotem do kraju. Awarię miał samolot, którym przemieszczali się piłkarze i sztab szkoleniowy niemieckiej ekipy. Następstwem tego był pilny przystanek w Edynburgu. Zawodnicy jednocześnie będą musieli wracać do swoich klubów na własną rękę.

Reprezentacja Niemiec po pokonaniu Islandia miała wrócić do Frankfurtu przed godziną szóstą rano w czwartek

W nocy awarię miał jednak samolot Niemców, co skutkowało przymusowym lądowaniem w Szkocji

Członkowie drużyny narodowej muszą wracać indywidualnie ze zgrupowania

Reprezentacja Niemiec przeżyła chwile grozy

Reprezentacja Niemiec w środowym starciu już do przerwy prowadziła różnicą dwóch goli z Islandczykami. Na listę strzelców wpisali się Serge Gnabry oraz Antonio Rudiger. Po zmianie stron swoje gole dołożyli Leroy Sane oraz Timo Werner. Tym samym podopieczni Hansiego Flicka z dorobkiem 15 punktów są liderem grupy J.

Gdy wydawało się, że nic złego nie może się już niemieckiej ekipie przytrafić, to w drodze powrotnej awarię miał samolot Boeing 737-522. Reprezentacja Niemiec według planu miała wracać o północy. Ostatecznie jednak miało miejsce godzinne opóźnienie. W połowie lotu w pobliżu szkockiego Albaroath miały natomiast miejsce dramatyczne wydarzenia. Samolot wykonał ostry zakręt w prawo przed wykonaniem awaryjnego lądowania w Edynburgu.

Niemiecka Federacja Piłkarska w czwartek rano opublikowała specjalny komunikat w sprawie, podsumowując jednocześnie to, co działo się w nocy. “Najważniejsze jest bezpieczeństwo. W związku z tym podjęta została decyzja o bezpiecznym postoju w Edynburgu. Planowane są indywidualne powroty członków reprezentacji Niemiec. Samolot przechodzi natomiast kontrolę bezpieczeństwa” – czytamy w specjalnym komunikacie.

#infotweet Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme in Edinburgh. Von dort aus individuelle Weiter- und Rückreise geplant. — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 9, 2021

Planowo samolot, którym wracała reprezentacja Niemiec, miał wylądować we Frankfurcie mniej więcej o 5:50. Tymczasem po tym, jak okazało się, że nie jest to możliwe, niemieccy zawodnicy muszą organizować sobie powroty do klubów na własną rękę.

Awaria samolotu zepsuła jednocześnie świetny tydzień w wykonaniu drużyny Hansiego Flicka. Reprezentacja Niemiec wygrała w eliminacjach do mistrzostw świata trzy spotkania, zdobywając 12 bramek, nie tracąc żadnej. W tabeli grupy J niemiecka ekipa wyprzedza o cztery punkty drugą Armenię.

