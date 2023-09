Imago/Raul Zamora Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez udał się na zgrupwoanie reprezentacji Chile, jednak nie znalazł się w kadrze na mecz z Urugwajem

Sztam medyczny podejrzewa, że skrzydłowy cierpi na anemię

Zawodnikowi zalecono specjalistyczną dietę w połączeniu z suplementami

Podejrzenie anemii u Alexisa Sancheza

Alexis Sanchez otrzymał powołanie na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Chile, jednak jego stan zdrowia wzbudził wątpliwości sztabu szkoleniowego. Zawodnik nie wystąpił w meczu z Urugwajem, a według dziennikarzy z La Gazzetta dello Sport zmaga się z chorobą.

Piłkarz przechodzi obecnie szczegółowe badania, jednak mówi się, że skrzydłowy cierpi na anemię.

– Chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Oceniamy klinicznie jego stan. Są rzeczy, co do których musimy mieć jasność – przekazał trener reprezentacji Chile podczas konferencji prasowej.

Anemia nazywana jest inaczej niedokrwistością. Wiąże się ściśle ze zmniejszonym stężeniem hemoglobiny we krwi, co z kolei prowadzi do niedoborów żelaza. Sportowcy znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na anemię. Sztab medyczny Chile zdecydował się na wprowadzenie dla Sancheza specjalnej diety, która wzbogacana jest dodatkowo suplementami.

