Reprezentantki Polski osiągnęły sukces. Tworzą historię

Reprezentantki Polski do lat 17 po raz pierwszy w historii wygrały spotkanie na Mistrzostwach Świata. W drugim meczu fazy grupowej pokonały Zambię 2:0.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polek u17

Pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Świata u17

Reprezentacja Polski do lat 17. w kobiecej piłce nożnej po raz pierwszy w historii wygrała mecz na Mistrzostwach Świata rozgrywanych na Dominikanie. W drugim spotkaniu fazy grupowej pokonały reprezentantki Zambii 2:0.

Po dwóch kolejkach prowadzą w grupie D. Do awansu do ćwierćfinału turnieju potrzebują tylko jednego punktu.

PIERWSZA WYGRANA POLEK NA MUNDIALU! 🇵🇱🏆



Reprezentantki Polski do lat 17 pokonały Zambijki 2:0 w drugim meczu na mistrzostwach świata. pic.twitter.com/oTjE8npWu1 — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 21, 2024

Polki swoje zmagania na Mistrzostwach Świata rozpoczęły od zaskakującego bezbramkowego remisu z faworyzowaną Japonią. Kraj Kwitnącej Wiśni w następnej rundzie pokonał Brazylię.

Biało-czerwone zmierzą się z Canarinhos w ostatnim meczu fazy grupowej. Stawką będzie awans do ćwierćfinałów turnieju.

Jest to pierwszy udział Polek na Mistrzostwach Świata. Podczas Mistrzostw Europy, które były rozgrywane w maju tego roku, Polska zdobyła w nich trzecie miejsce, zwyciężając z reprezentacją Francji po rzutach karnych.

Na MŚ udział bierze szesnaście zespołów, które dzielone są na cztery grupy. Polki trafiły do grupy D. Ich rywalkami są Japonia, Zambia i Brazylia. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny z danej grupy.

O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zagrają z Canarinhos 23 października o godzinie 22:00. Spotkanie to odbędzie się na stadionie Estadio Cibao FC w mieście Santiago de los Caballeros. Do awansu potrzebny jest przynajmniej remis.

Czytaj dalej: Karol Linetty wysłał sygnał Probierzowi. Włosi zachwyceni Polakiem