Reprezentacja Włoch gościła we wtorkowy wieczór na San Siro kadrę Ukrainy. Ostatecznie spotkanie rozgrywane w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1. Dwie bramki dla Italii zdobył tego dnia Davide Frattesi.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Reprezentanci Włoch

Włosi zmierzyli się we wtorkowy wieczór z Ukrainą

Mecz zakończył się zwycięstwem Italii 2:1

Gospodarzy do triumfu poprowadził Davide Frattesi

Reprezentacja Włoch pokonuje Ukrainę

Reprezentacja Włoch zmierzyła się w Mediolanie z Ukrainą w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Mecz był niezwykle ważne dla obu zespołów, bowiem to między nimi toczy się bezpośrednia walka o wyjazd na turniej rozgrywany w Niemczech.

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy już 12. minucie objęli prowadzenie. Fatalny błąd ukraińskiej defensywy wykorzystał Davide Frattesi. “Azzurri” dominowali piłkarzy Serhija Rebrowa, aż w końcu Heorhij Buszczan skapitulował drugi raz. Na listę strzelców ponownie wpisał się pomocnik na co dzień występujący w Interze Mediolan. Włosi po drugim strzelonym golu spuścili z tonu, co skrzętnie wykorzystali Ukraińcy, który zdobyli wyrównującą bramkę autorstwa Andrija Jarmolenki.

W drugiej połowie nie mieliśmy tylu emocji co w pierwszej odsłonie. Podopieczni Luciano Spallettiego próbowali atakiem pozycyjnym zaskoczyć rywali, natomiast Ukraińcy czyhali na kontry. Znakomitą okazję do zdobycia bramki w 69. minucie miał Manuel Locatelli, ale piłka po jego strzale zatrzymała się na poprzeczce. W 85. minucie mogło dojść do wyrównania, ale uderzenie głową Juchyma Konopli nieznacznie minęło bramkę strzeżoną przez Gianluigiego Donnarummę. Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Italii za sprawą dwóch trafień Davide Frattesiego.

Włochy – Ukraina 2:1

Frattesi (12′, 29′) – Jarmolenko (41′)