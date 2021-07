Źródło: AS

W nocy selekcjoner Andre Jardine ogłosił listę powołanych zawodników, których zabierze na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W kadrze Brazylijczyków zabrakło miejsca, między innymi, dla Viniciusa. Jak donoszą hiszpańskie media, skrzydłowemu bardzo zależało na wzięciu udziału w turnieju, ale kategorycznie zabronił tego Florentino Perez.

Turniej piłkarski podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbędzie się pomiędzy 21 lipca a 7 sierpnia

W kadrze Brazylijczyków zabrakło miejsca dla Edera Militao, Rodrygo i Viniciusa. Zwłaszcza ostatni z nich chciał wziąć udział w turnieju, ale Florentino Perez nie zgodził się puścić zawodnika na turniej

Olimpijska kadra Brazylii bez zawodników Realu Madryt

W nocy z piątku na sobotę selekcjoner kadry olimpijskiej Brazylii, Andre Jardine, ogłosił 22-osobowy skład, który zabierze na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Na liście zabrakło Viniciusa. Madrycki AS poinformował, że ostatecznie to Florentino Perez zabronił skrzydłowemu wzięcia udziału w tym turnieju.

Już w czerwcu pojawiły się informacje, jakoby Real Madryt miał nie zgodzić się na wyjazd żadnego ze swoich brazylijskich zawodników i to pomimo tego, że w szerokiej kadrze znaleźli się Eder Militao, Rodrygo oraz Vinicius.

Jak Perez zapowiedział, tak zrobił. W 22-osobowej kadrze nie znalazł się żaden gracz występujący obecnie w barwach Królewskich. Trzeba jednak dodać, że na liście figuruje Reinier, który co prawda jest formalnie zawodnikiem Los Blancos, ale jest obecnie w trakcie dwuletniego wypożyczenia do Borussii Dortmund.

Vinicius jest ponoć tą decyzją niezwykle rozczarowany, bo miał wielką nadzieję na udział w Igrzyskach Olimpijskich. Obecnie, wraz z Ederem Militao, 20-latek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która w nocy z piątku na sobotę wywalczyła sobie awans do półfinału do Copa America. Obaj gracze Realu Madryt pełnią głównie funkcję rezerwowych.

