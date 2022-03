fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini potwierdził w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, że nie rozstanie się z reprezentacją Włoch mimo nieudanej próby wywalczenia awansu na mundial w Katarze. Doświadczony trener będzie się teraz koncentrował na wywalczeniu awansu ze Squadra Azzura na Euro 2024 w Niemczech.

Nie będzie rewolucji w reprezentacji Włoch

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Roberto Mancini dał sygnał, że chce kontynuować swoją pracę

57-latek jest opiekunem Squadra Azzurra od maja 2018 roku

Mancini utrzyma posadę

Roberto Mancini w ostatnim czasie był na świeczniku włoskich mediów. Nie brakowało spekulacji na temat przyszłości aktualnego opiekuna Squadra Azzura. Włoscy dziennikarze sugerowali nawet, że następcą 57-latka na stanowisku opiekuna aktualnych mistrzów Europy mogą zostać Fabio Cannavaro, czy Claudio Ranieri. Ostatecznie Mancini utrzyma swoje stanowisko.

– Rozmawialiśmy ostatnio. Myślę, że we wszystkim mamy te same pomysły. Porozmawiamy ponownie w ciągu najbliższych kilku dni. Skupmy się teraz na grze, wtedy zobaczymy, co musimy poprawić w przyszłości – powiedział selekcjoner reprezentacji Włoch cytowany przez Football Italia.

– Musimy zacząć od nowa i pomyśleć o różnych sytuacjach. Przed nami trudne mecze. Zobaczymy – kontynuował Mancini.

– Pomimo ogromnego rozczarowania cieszę się, że praca, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich czterech lat, została doceniona. Zwycięstwo na Euro nie było jedyną dobrą rzeczą, jaką zrobiliśmy. Chłopaki zasługują na pochwałę za to, co zrobiliśmy. Mogę powiedzieć, że ci faceci są wyjątkowi. Grupa jest wyjątkowa – przekonywał Włoch.

– Powinniśmy wygrać grupę kwalifikacyjną z co najmniej dwoma punktami więcej niż Szwajcaria. Powinniśmy wygrać mecz w Bazylei 3-0. Od września nie mieliśmy szczęścia i nie mogę winić moich piłkarzy, bo zawsze graliśmy dobrze. Zabrakło nam jednak skuteczności, marnując mnóstwo szans – rzekł Mancini.

We wtorek wieczorem reprezentacja Włoch zmierzy się na wyjeździe z Turcją. Mecz zacznie się o 20:45.

