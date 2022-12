Pressfocus Na zdjęciu: Pele

Bardzo smutne wiadomości płyną do nas w czwartek z Brazylii. W wieku 82 lat odszedł uznawany przez wielu za najlepszego zawodnika w historii piłki nożnej Pele. Stan legendarnego Brazylijczyka w ostatnich dniach był coraz gorszy i mówiło się o tym, że rodzina szykuje się już na pożegnanie z byłym napastnikiem. Informację tę potwierdził agent byłego piłkarza.

Pele ostatnie dni spędził w szpitalu z powodu pogarszającego się stanu zdrowia

W czwartek 29 grudnia legendarny Brazylijczyk zmarł

Informację o śmierci legendy futbolu potwierdził jego agent

Świat futbolu w żałobie. Nie żyje Pele

Pod koniec listopada Pele trafił do szpitala w ciężkim stanie. 82-letni Brazylijczyk od września 2021 roku walczy z nowotworem jelita grubego. Do tego doszły również problemy z niewydolnością nerek i serca. Legendarny napastnik miał jeszcze przed świętami opuścić szpital w Sao Pualo, jednak jego stan wciąż wymagał hospitalizacji, a media spekulowały, że dni byłego napastnika są już policzone.

Faleceu Pelé aos 82 anos.



Descanse em paz, Rei. pic.twitter.com/32hAvA7VAe — B24 (@B24PT) December 29, 2022

W czwartek wieczorem stan Brazylijczyka uległ gwałtownemu pogorszeniu, a lekarzom nie udało się już go uratować. Pele zmarł w wieku 82 lat, pozostawiając rodzinę, a także cały świat futbolu w żałobie. Do samego końca czuwała przy nim najbliższa rodzina.

Pele przez wielu dziennikarzy i kibiców postrzegany jest za najlepszego zawodnika w historii piłki nożnej. Trzykrotnie sięgał on z reprezentacją Brazylii po mistrzostwo świata (1958, 1962 oraz 1970) i jest ex aequo razem z Neymarem, który na mundialu w Katarze dogonił go pod tym względem, najskuteczniejszym strzelcem w historii Canarinhos.

Niemal całą karierę spędził on w rodzimym Santosie, którego jest największą legendą. W barwach brazylijskiego klubu w 638 meczach strzelił aż 619 goli. Sześciokrotnie sięgnął z Santosem po mistrzostwo kraju, dwukrotnie po Copa Libertadores.

