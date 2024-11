Kylian Mbappe w konflikcie z szatnią. Szokujące doniesienia

Kylian Mbappe nie dogaduje się w szatni reprezentacji Francji - poinformował dziennik "AS". Może być to powód braku powołania na zgrupowanie.

Źródło: AS

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

AS: Kylian Mbappe budzi konflikty

Kylian Mbappe latem 2024 roku stał się bohaterem wielkich przenosin z PSG do Realu Madryt. Wówczas wszystkim wydawało się, że nadchodzi złoty okres w karierze Francuza. Natomiast aktualna rzeczywistość jest zupełnie inna.

W ostatnich tygodniach wokół Kyliana Mbappe pojawiło się wiele negatywnych emocji. Po pierwsze gwiazdor musi się mierzyć z dużą krytyką na temat swoich występów w barwach Realu. Oprócz tego ma kłopoty z prawem i nie wiadomo, jak zakończy się jego proces w Szwecji. To wszystko miało wpłynąć na decyzję o odpoczynku od reprezentacji Francji przy okazji październikowego zgrupowania.

Wtedy wydawało się, że jest to jednorazowa sytuacja. Natomiast Didier Deschamps postanowił nie powoływać napastnika również na listopadowe mecze. Co ciekawe, tym razem sam Kylian Mbappe był gotowy do wzięcia udziału w zgrupowaniu.

Media zaczęły się zastanawiać, z czego może wynikać taki krok Deschampsa. Dziennik “AS” sugeruje, że Kylian Mbappe rodzi konflikty w szatni, a selekcjoner chciałby je skutecznie wygasić. Ponoć gwiazdor Realu nie dogaduje się z młodym pokoleniem Les Bleus, a ponadto miał ostre spięcie z Mikiem Maignanem. Miało mieć to miejscu we wrześniu tamtego roku po meczu z Włochami.

Maignan zapewniał, że między nim a Mbappe jest wszystko w porządku. Natomiast dziennikarze nadal wyczuwają złą krew.

