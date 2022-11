Pressfocus Na zdjęciu: Gavi

Reprezentacja Hiszpanii do mistrzostw świata w Katarze przystąpi w dobrym nastroju. Drużyna Luisa Enrique pokonała 3:1 Jordanię.

Trzy gole strzelili Hiszpanie w sparingu przed mundialem

La Furia Roja rywalizowała z Jordanią

Finalnie ekipa Luisa Enrique wygrała 3:1

Hiszpania nie zawiodła w sparingu

Na sześć dni przed swoim pierwszym meczem na mistrzostwach świata, reprezentacja Hiszpanii rozegrała mecz towarzyski. Sparing odbył się na Amman International Stadium w stolicy Jordanii. Przeciwnikiem drużyny Luisa Enrique była Jordania.

Hiszpania w pierwszej połowie zdominowała Jordanię. Piłkę przy nodze statystycznie miała przez blisko 80% czasu. Do szatni schodziła prowadząc jednak tylko 1:0. Chwilę przed upływem kwadransa gry, Marco Asensio zagrał do Ansu Fatiego, który opanował futbolówkę w polu karnym i trafił w prawy róg bramki.

Po zmianie stron do siatki trafił kolejny nastolatek z Barcelony, czyli Gavi. Piłkarz ten w 56. minucie znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i przymierzył w prawy róg bramki. Trzeci gol dla Hiszpanii padł w 84. minucie. Wówczas Yeremi Pino posłał świetne podanie prostopadłe do Nico Williamsa, a ten strzelił z niedużej odległości. Jordania honorową bramkę zdobyła w doliczonym czasie gry. Wtedy Hamza Ali Khaled Al Daradreh strzelił ostatnią bramkę w czwartkowym meczu.