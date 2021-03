Reprezentacja Włoch pokonała Bułgarię w meczu drugiej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata. Squadra Azzurra zwyciężyła 2:0 (1:0) po trafieniach Andrei Belottiego i Manuela Locatelliego. Była to pierwsza w historii wygrana włoskiej ekipy na bułgarskiej ziemi. Drużyna Roberto Manciniego z kompletem punktów jest liderem grupy C.

Wszystko zgodnie z planem

Reprezentacja Włoch przystępowała do potyczki z Trójkolorowymi bez Giorgio Chielliniego i Domenico Berardiego, którzy musieli opuścić już zgrupowanie z powodu kontuzji. W defensywie Squadra Azzurra pojawił się natomiast Francsco Acerbi. Ponadto w wyjściowym składzie znaleźli się: Leonardo Spinazzola oraz Stefano Sensi. W ataku rządzić miał Andrea Belotti.

W pierwszej części gry zgodnie z oczekiwaniami zespołem aktywniejszym w ofensywie byli zawodnicy Roberto Manciniego. Włoska drużyna w trakcie trzech kwadransów rywalizacji wypracowała sobie osiem sytuacji strzeleckich, ale oddała jeden celny strzał. Był on następstwem uderzenia Andrei Belottiego z rzutu karnego w 43. minucie, który został podyktowany za przewinienie Daniela Dimova.

Locatelli z zegarmistrzowską precyzją

W drugiej połowie Włosi wciąż byli zespołem dominującym. Długi jednak nic z tego wynikało. Squadra Azzurra skupiła się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń, chcąc przełamać się po dwóch kolejnych remisach z Bułgarami na ich terenie. Ostatecznie sztuka ta się Włochom udała. W 84. minucie zdobyli nawet bramkę na 2:0 za sprawą Manuela Locatelliego, który oddał mierzony strzał z prawej nogi.

Zespół Manciniego po dwóch rozegranych spotkaniach legitymuje się bilansem sześciu punktów na koncie. W tabeli grupy C reprezentacja Włoch plasuje się na pozycji lidera, wyprzedzając Szwajcarię dzięki lepszemu bilansowi goli. W najbliższą środę Squadra Azzurra zmierzy się z Litwą, a Bułgarów czeka starcie z Irlandią Północną.