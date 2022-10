PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

W niedzielę odbyło się losowanie grup eliminacji do Euro 2024. Reprezentacja Polska trafiła do grupy E, w której będzie rywalizować z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Sprawdź ile drużyn wychodzi z grupy? Zobacz ile drużyn awansuje na Euro 2024.

W niedzielę odbyło się losowanie grup eliminacji Euro 2024

Swoich rywali w walce o turniej finałowy Mistrzostw Europy poznała między innymi reprezentacja Polski

Na Euro 2024 wystąpią 24 reprezentacje

Ile drużyn awansuje z grupy na Euro 2024?

W turnieju finałowym Euro 2024, który rozegrany zostanie w Niemczech, wystąpią 24 reprezentacje. Udział w finałach zapewniony ma gospodarz. O pozostałe 23 miejsca rywalizacją toczyć się będzie w eliminacjach.

W niedzielę we Frankfurcie nad Menem odbyło się losowanie grup. 53 zespoły zostały rozlosowane do dziesięciu grup. Swoich rywali poznała również reprezentacja Polski, która będzie mierzyć się z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Bezpośredni awans na Euro 2024 wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. O pozostałe trzy miejsca rywalizacja toczyć się będzie w barażach.

Eliminacje do Euro 2024 rozpoczną się 23 marca 2023 roku i potrwają do 26 marca 2024 roku. Turniej finałowy toczył się będzie od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku.