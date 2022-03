fot. PressFocus Na zdjęciu: Artiom Dziuba

Selekcjoner reprezentacji Rosji Walerij Karpin ogłosił 15 marca (we wtorek) nazwiska piłkarzy powołanych na marcowe zgrupowanie. W gronie powołanych w powszechnej opinii miał się znaleźć Artiom Dziuba, broniący na co dzień barw Zenitu Sankt Petersburg. 33-latek poprosił jednak o nieuwzględnianie go w gronie powołanych, o czym opowiedział opiekun Sbornej.

Reprezentacja Rosji mimo zawieszenia przez FIFA przeprowadzi marcowe zgrupowanie

Selelcjoner Walerij Karpin ujawnił nazwiska 27 zawodników powołanych

Z nominacji do drużyny narodowej zrezygnował z powodów rodzinnych Artiom Dziuba

Dziuba odrzucił powołanie do reprezentacji Rosji

Selekcjoner reprezentacji Rosji ogłosił nazwiska 27 zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. W jego trakcie Sborna miała rozegrać mecz z Polską w barażu o awans na mundial w Katarze. Z powodu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę w oficjalnym komunikacie FIFA ogłosiła jednak, że Sborna została zawieszona. Przedstawiciele Rosyjskiej Federacji Piłki Nożnej złożyli jednak odwołanie od tej decyzji w Trybunale Arbitrażowym.

Walerij Karpin w wypowiedzi dla oficjalnej strony internetowej Włoskiej Federacji Piłki Noznej odniósł się natomiast do sytuacji związanej z brakiem powołania dla Artioma Dziuby. 33-latek nie chciał wziąć udziału z w zgrupowaniu reprezentacji Rosji. Piłkarz przeżywa obecnie trudne chwile, bo z Ukrainy podchodzi kilku członków jego rodziny.

– Naprawdę spotkaliśmy się z Artiomem pod koniec przedsezonowego zgrupowania Zenitu. Oczywiście nie było żadnych obietnic na obowiązkowe wezwanie. Dotyczy to nie tylko Dziuby – wszystkich zawodników. Tymczasem w niedzielę rozmawialiśmy z Artiomem telefonicznie, zapewnił, że jak powiedział na spotkaniu, bardzo chce grać w reprezentacji. Niemniej ze względu na trudną sytuację na Ukrainie, gdzie ma wielu krewnych, przeprosił i poprosił z powodów rodzinnych, aby nie wzywać go na to zgrupowanie. Zgodziliśmy się, że pozostaniemy z nim w kontakcie i będziemy śledzić jego występy w Zenicie – rzekł selekcjoner reprezentacji Rosji cytowany przez stronę Rfs.ru.

Dziuba ma na swoim koncie 55 występów w drużynie narodowej. Debiut w reprezentacji Rosji zaliczył w 2011 roku. Jak na razie strzelił w niej 30 goli. Po raz ostatni w koszulce Sbornej zagrał w trakcie Euro 2020 w meczu przeciwko Danii przegranym przez Rosję 1:4. 33-latek zdobył w trym boju bramkę.

