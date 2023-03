Ivan Toney otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii na marcowe starcia w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024. Jeżeli napastnik Brentfordu pojawi się na murawie w jednym z nachodzących starć, jego były klub otrzyma spory zastrzyk gotówki.

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney w 2020 roku zamienił Peterborough na Brentford

Anglik otrzymał kolejne powołanie do reprezentacji

Debiut będzie oznaczał wypłatę bonusu jego poprzedniemu pracodawcy

Debiut oznacza kolejną wypłatę dla klubu z trzeciego poziomu

Peterborough United otrzyma premię w wysokości około jednego miliona funtów od Brentford, jeśli Ivan Toney zadebiutuje w reprezentacji Anglii. Synów Albionu czekają w marcu dwa spotkania w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy – podopieczni Garetha Southgate’a zmierzą się z Włochami i Ukrainą.

Klub League One sprzedał Toneya do Brentford za sześć milionów funtów trzy lata temu. Jednocześnie The Posh także wynegocjowali szereg lukratywnych bonusów związanych z wynikami snajpera – wiele z nich zostało już opłaconych przez Pszczoły.

Premia należna za występ w reprezentacji Anglii będzie jedną z ostatnich, które zostaną przelane na konto klubu z London Road Stadium po znakomitych występach snajpera wychowanego w Northampton. 27-latek po raz pierwszy został powołany do kadry Synów Albionu na mecze Ligi Narodów UEFA z Włochami i Niemcami w zeszłym sezonie, ale nie zagrał i nie został zabrany przez Garetha Southgate’a na mundial.

Peterborough otrzymało już ponad 2,5 miliona funtów w postaci dodatków za wyniki Toneya. Jeżeli były piłkarz Newcastle zadebiutuje w angielskiej koszulce, opłata za transfer przekroczy dziewięć milionów.