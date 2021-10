Cristiano Ronaldo z nowym rekordem w kadrze Portugalii

W sobotę reprezentacja Portugalii rozegrała towarzyski mecz z Katarem. Mistrzowie Europy z 2016 r. odnieśli pewne zwycięstwo (3:0). Jedną z bramek strzelił Cristiano Ronaldo, który tym samym pobił kolejny rekord w swojej karierze

Towarzyskie starcie Portugalii i Kataru pozwoliło Ronaldo pobić kolejny rekord

Atakujący po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, czym zapewnił sobie historyczne osiągnięcie na arenie międzynarodowej

Cristiano Ronaldo samodzielnym rekordzistą

Cristiano Ronaldo niedawno został najskuteczniejszym strzelcem reprezentacyjnym, mając 111 zdobytych goli na koncie. W sobotę dopisał jednak kolejne trafienie, tym razem przeciwko Katarowi. Portugalia wygrała mecz kontrolny (3:0), ale po ostatnim gwizdku najwięcej uwagi poświęcono wyczynowi 36-latka.

CR7 do swojej długiej listy reprezentacji, którym strzelił gola, dopisał również przyszłych organizatorów mundialu. Tym sposobem pakował piłkę do siatki aż 46. różnym rywalom na arenie międzynarodowej. Do tej pory nikt nawet nie zbliżył się do takiego osiągnięcia, więc piłkarz Manchesteru United jest w tej klasyfikacji samodzielnym rekordzistą.

Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Selecção assumem uma dimensão especial. 181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível.Força Portugal 🇵🇹💪🏽 pic.twitter.com/egmX1U7PSo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2021

– “Rekordy zawsze są ważne, ale te zdobyte w reprezentacji nabierają szczególnego wymiaru. 181 występów w narodowych barwach to 181 powodów do dumy. A strzelenie przeciwko 46 państwom jest czymś wyjątkowym. Nigdy nie sądziłem, że będzie to możliwe” – brzmi wpis Cristiano Ronaldo.

Dotychczas atakujący rozegrał dla Portugalii 181 spotkań. W najbliższy wtorek stanie przed szansą poprawienia strzeleckiego dorobku w barwach narodowych. Portugalia zagra wówczas z Luksemburgiem.

