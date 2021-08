Andrij Szewczenko podjął decyzję o swojej przyszłości

Andrij Szewczenko kończy ważny etap zawodowy w swoim życiu. Legendarny zawodnik kadry Ukrainy postanowił, że nie będzie już dłużej selekcjonerem swojej narodowej reprezentacji.

Reprezentacja Ukrainy musi znaleźć nowego selekcjonera

Andrij Szewczenko kończy bowiem pracę z kadrą Ukrainy

Były napastnik Chelsea i Milanu podziękował ukraińskiej federacji za zaufanie za pośrednictwem mediów społecznościowych

Reprezentacja Ukrainy bez selekcjonera

Euro 2016 było nieudane w wykonaniu reprezentacji Ukrainy, która zakończyła udział w tym turnieju już na fazie grupowej. Rozegrała wówczas trzy spotkania i nie zdobyła nawet punktu. Musiała uznać wyższość: Niemiec (0:2), Irlandii Północnej (0:2) oraz Polski (0:1). Wobec tego Mychajło Fomenko zakończył pracę jako selekcjoner kadry naszych sąsiadów. Następcą został jego asystent Andrij Szewczenko.

Legendarny snajper Ukrainy nie miał żadnego doświadczenia w samodzielnej pracy trenerskiej, więc początki były trudne. Jego podopieczni nie wywalczyli bowiem kwalifikacji na Miszostwa Świata w 2018 roku.

Szewczenko otrzymał jednak czas i zaufanie, które zaowocowało awansem na Euro 2020. Turniej ten był udany dla Ukrainy. Zaszła bowiem do ćwierćfinału, co jest sporym sukcesem. Przeszkodą nie do pokonania okazała się Anglia (0:4).

Ukrainę w kolejnych miesiącach czeka walka o awans na przyszłoroczny Mundial w Katarze, ale już bez Szewczenki za sterami. 44-latek zdecydował się bowiem na rozstanie z kadrą. Nie przedłużył bowiem wygasającego kontraktu. O swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Dzisiaj dobiegł końca mój kontrakt z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej. Spędziłem pięć lat w kadrze narodowej. To była ciężka praca, która pokazała, że potrafmy grać nowoczesny futbol. Jestem wdzięczny prezesowi i komitetowi wykonawczemu związku za możliwość współpracy z reprezentacją. Dziękuję zawodnikom i każdej osobie, która mi pomogła oraz była zaangażowana w ten zespół. Wielkie podziękowania należą się też fanom, za wsparcie oraz krytykę. Razem udało się nam pokazać, że nasza piłka nożna może być konkurencyjna, produktywna i ekscytująca – napisał Szewczenko.

