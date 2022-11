PressFocus Na zdjęciu: Puchar Polski

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił datę losowania ćwierćfinałowych par rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2022/23. Losowanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę (20 listopada) o godzinie 20:00.

W grze o Puchar Polski pozostało już tylko osiem drużyn

W niedzielę (20 listopada) odbędzie się losowanie ćwierćfinałowych par

Gościem losowania będzie reprezentant Polski Matty Cash

Losowanie Pucharu Polski w Katarze

W grze o krajowy puchar pozostało już tylko osiem zespołów. Tylko trzy z nich na co dzień występują w najwyżej klasie rozgrywkowej – PKO Ekstraklasie. Dla pięciu pozostałych drużyn awans do ćwierćfinału to ogromny sukces. Wiosną staną jednak przed szansą znalezienia się w najlepszej czwórce. O tym jaki zagrają zadecyduje losowanie. W sobotę poznaliśmy jego termin.

PZPN poinformował, że losowanie 1/4 finału Pucharu Polski odbędzie się w niedzielę (20 listopada) o godzinie 20:00. Do losowania dojdzie w Katarze, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do mundialu. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Matty Cash.

W ćwierćfinałach Pucharu Polski zagrają Pogoń Siedlce, Górnik Łęczna, KKS 1925 Kalisz, Raków Częstochowa, Lechia Zielona Góra, Motor Lublin, Legia Warszawa i Śląsk Wrocław.

