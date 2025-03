Superpuchar Polski w telewizji. Wiemy, kto pokaże mecz

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Superpuchar Polski jednak w TV

Wiemy już kto, kiedy i gdzie zagra o Superpuchar Polski. W decydującym spotkaniu Jagiellonia zmierzy się z Wisłą Kraków, a mecz odbędzie się 2 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie. Natomiast do tej pory nadal nie było jasne, czy rywalizacja mistrza Polski ze zdobywcą krajowego pucharu będzie transmitowana. Szybko pojawiły się doniesienia, że PZPN w tym celu może wykorzystać kanał “Łączy nas piłka”.

Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że Superpuchar zagości w telewizji. Kacper Sosnowski z portalu Sport.pl zdradził, że potyczka Jagiellonii z Wisłą pojawi się w stacji Polsat. Dlaczego? Gigant mediowy zapewnił sobie prawa do pokazywania spotkań o Puchar Polski i Superpuchar w sezonie 2023/24, a zbliżający się pojedynek białostoczan z krakowianami “należy” do poprzednich rozgrywek.

Kacper Sosnowski przekonuje, że 2 kwietnia Jagiellonię i Wisłę będzie można obejrzeć na jednym z ogólnodostępnych kanałów Polsatu.

Co ciekawe, kolejny mecz o Superpuchar, który ma odbyć się w lipcu, pokaże TVP.