PZPN ustalił datę Superpucharu Polski! Wisła i Jagiellonia się porozumiały

Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków w końcu doszły do porozumienia ws. rozegrania meczu o Superpuchar Polski. PZPN właśnie przekazał, że odbędzie się on 2 kwietnia 2025 roku o godzinie 21:00 w Białymstoku.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Wisła i Jagiellonia się dogadały. Znamy termin Superpucharu Polski

Mecz o Superpuchar Polski od początku tego sezonu wzbudzał wiele emocji. Wszystko przez fakt, że zarówno PZPN, jak i Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków miały problem ze znalezieniem odpowiedniego terminu do rozegrania tego starcia. Początkowo było ono planowane tradycyjnie tuż przed rozpoczęciem sezonu ligowego, ale zostało przełożone i do tej pory nie było wiadomo, kiedy zostanie rozegrane.

Rozmowy ws. organizacji tego starcia trwały długo. W pewnym momencie wydawało się nawet, że tegoroczny mecz może zostać nawet rozegrany po sezonie, ale ostatecznie doszło do porozumienia wszystkich trzech stron, PZPN-u, Jagiellonii Białystok oraz Wisły Kraków. Federacja właśnie przekazała, że starcie to zostanie rozegrane 2 kwietnia 2025 roku o godzinie 21:00. Nadal kwestią otwartą pozostaje jednak to, czy wpuszczeni na to starcie zostaną kibice Białej Gwiazdy.

WIDEO: Szymon Marciniak ważniejszy niż protokół VAR

“Polski Związek Piłki Nożnej, we współpracy z Jagiellonią Białystok oraz Wisłą Kraków, ustalił datę rozegrania meczu o Superpuchar Polski 2024. Spotkanie pomiędzy mistrzem Polski a zdobywcą Pucharu Polski odbędzie się w środę, 2 kwietnia 2025 roku o godzinie 21:00 na stadionie w Białymstoku” – czytamy w komunikacie PZPN.

Zobacz także: Oto szanse Jagiellonii i Legii na finał Ligi Konferencji. Zaskakująca okazja białostoczan