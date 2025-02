Puchar Polski. Znamy już wszystkich półfinalistów

Puchar Polski wkracza w decydującą fazę. Poznaliśmy już wszystkich półfinalistów turnieju w obecnej kampanii. Są to: Ruch Chorzów, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Puszcza Niepołomice, która w czwartek wyeliminowała Polonię Warszawa.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Ruch, Pogoń, Legia i Puszcza w półfinale Pucharu Polski

Puchar Polski na etapie ćwierćfinałów dostarczył wiele emocji. Już we wtorek niespodziewany awans do półfinałów uzyskał Ruch Chorzów, który wyeliminował Koronę Kielce. Niebiescy wygrali 2:0 po golach Yehora Tsykały. Warto tu jednak nadmienić, że zespół Jacka Zielińskiego zmarnował w tym pojedynku aż dwa rzuty karne. W kolejnym pojedynku rozgrywanym w środę Pogoń Szczecin wyrzuciła z turnieju Piast Gliwice. Portowcy potrzebowali jednak do tego dogrywki.

Największym hitem tej serii gier było zdecydowanie starcie Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Mecz przy Łazienkowskiej zakończył się wygraną gospodarzy 3:1, ale nie obyło się w nim bez kontrowersji, które były szeroko komentowane jeszcze wiele godzin po zakończeniu spotkania. W ostatnim starciu, które odbyło się czwartek Puszcza Niepołomice po zaciętym boju wyeliminowała Polonię Warszawa.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych Pucharu Polski

Ruch Chorzów – Korona Kielce 2:0

– Korona Kielce 2:0 Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 2:0

– Piast Gliwice 2:0 Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 3:1

– Jagiellonia Białystok 3:1 Polonia Warszawa – Puszcza Niepołomice 1:2

Kiedy losowanie półfinałów Pucharu Polski?

Losowanie par półfinałowych Pucharu Polski nastąpi 2 marca o godzinie 20:15. Relację na żywo z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport. W losowaniu wezmą udział Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz były reprezentant Polski, Jakub Wawrzyniak.

Kiedy mecze półfinałowe Pucharu Polski?

Mecze półfinałowe odbędą się 2 kwietnia. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany po losowaniu par półfinałowych. Dodajmy, że finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.