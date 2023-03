PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

W piątek rozlosowano pary półfinałowe Pucharu Polski

O trofeum wciąż walczy obrońca tytułu, Raków Częstochowa, ale też Legia Warszawa, KKS Kalisz i Górnik Łęczna

W półfinale KKS Kalisz podejmie Legię Warszawa, a Górnik Łęczna zmierzy się z Rakowem Częstochowa

Puchar Polski – możliwy finał Legia – Raków!

Puchar Polski jest w tym sezonie niezwykle intrygujący. Na etapie półfinału w grze wciąż pozostają dwie ekipy z niższych lig. Występujący w pierwszej lidze Górnik Łęczna pokonał Pogoń Siedlce (1:0) w ćwierćfinale, a wcześniej poradził sobie również z Piastem Gliwice czy Koroną Kielce. Prawdziwą sensację stanowi zaś KKS Kalisz. Zespół z eWinner 2 Ligi rozbił Śląsk Wrocław (3:0), a w poprzedniej rundzie nie dał szans Górnikowi Zabrze.

W stawce nie brakuje jednak czołowych zespołów PKO BP Ekstraklasy. Obrońca tytułu, Raków Częstochowa, nie miał wielkich problemów w ćwierćfinale. Medaliki spokojnie wypunktowały na wyjeździe Motor Lublin (3:0). Żądna trofeum Legia Warszawa takim samym stosunkiem bramek pokonała Lechię Zielona Góra (3:0).

W piątkowe południe rozlosowano pary półfinałowe. Kwestia awansu do finału rozstrzygnie się w jednym meczu, więc piłkarze nie mają pola do potknięcia. Los był łaskawy dla fanów żądnych wielkiego widowiska w finale. KKS Kalisz trafił bowiem na Legię Warszawa, zaś Górnik Łęczna na Raków Częstochowa. Oznacza to, że w ostatecznym starciu o trofeum może dojść do starcia dwóch z najsilniejszych zespołów PKO BP Ekstraklasy.

Poznaliśmy pary 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski! ⤵️ pic.twitter.com/CA3sydNUyk — Fortuna Puchar Polski (@PZPNPuchar) March 3, 2023

Starcia półfinałowe zaplanowane są na początek kwietnia. Z kolei wielki finał odbędzie się 2 maja.

Pary półfinałowe Pucharu Polski:

KKS Kalisz – Legia Warszawa

Górnik Łęczna – Raków Częstochowa

Czytaj więcej: “Polska mnie zaskoczyła. To przerosło moje oczekiwania”.

Górnik Zabrze Legia Warszawa 3.15 3.40 2.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 09:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin