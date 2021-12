Puchar Polski: niespodzianka w Gdyni, wymęczony awans Legii

Pressfocus Na zdjęciu: Luquinhas

Zwycięstwo Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin to największa niespodzianka w środowych meczach 1/8 finału Pucharu Polski. Motor Lublin z kolei napędził stracha Legii Warszawa, ale to było za mało, aby wyeliminować Wojskowych.

Lech Poznań nie dał większych szans II-ligowej Garbarni Kraków, wygrywając 4:0. Maciej Skorża dał okazję do gry piłkarzom głównie drugoplanowym i nie zawiódł się, gdyż właśnie oni zdobywali przy ul. Rydlówka 23 bramki. Na listę strzelców kolejno wpisywali się Filip Marchwiński, Artur Sobiech, Alan Czerwiński i Radosław Murawski. Najlepszy w zespole Kolejorza był jednak Dani Ramirez, który zanotował dwie asysty. Garbarnia nie prosiła jednak wyżej notowanego rywala o jak najniższy wymiar kary i także stworzyła sobie kilka groźnych sytuacji. Piłkarzom Macieja Musiała w decydujących momentach zabrakło jednak zimnej krwi.

Bez większych problemów do 1/4 finału awansował również obrońca trofeum Pucharu Polski, Raków Częstochowa. Wicemistrzowie Polski pokonali innego przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy, Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Spotkanie rozstrzygnęło się już przed przerwą. Najpierw w 8. minucie do siatki trafił Fabio Sturgeon, a tuż przed końcem pierwszej połowy na 2:0 podwyższył Ben Lederman.

Niespodzianką za to skończyło się spotkanie w Gdyni, gdzie Arka pokonała Zagłębie Lubin 2:1. Gdynianie ostatnimi czasy zawodzą na całej linii w Fortuna I lidze (cztery porażki w pięciu meczach), ale na starcie w Pucharze Polski tradycyjnie potrafili się zmobilizować. W pierwszej połowie, w przeciągu dziesięciu minut Dominika Hładuna dwa razy pokonał Karol Czubak. Przed przerwą kontaktową bramkę mógł zdobyć Filip Starzyński, ale były reprezentant Polski nie wykorzystał rzutu karnego. W 57. minucie do siatki trafił co prawda Adam Ratajczyk, ale to było wszystko, na co w Gdyni stać było Miedziowych.

Motor Lublin z kolei porządnie postraszył Legię Warszawa. Do przerwy podopieczni Marka Saganowskiego prowadzili 1:0, zaś ich utytułowani rywale byli w stanie oddać zaledwie jeden celny strzał. Dopiero w drugiej połowie, mistrzowie Polski wzięli się w garść. Gole Luquinhasa i Szymona Włodarczyka zapewniły jednak Wojskowym awans do 1/4 finału PP.

Wyniki środowych meczów 1/8 finału Pucharu Polski:

Garbarnia Kraków – Lech Poznań 0:4 (0:3)

0:1 Marchiwiński 17′

0:2 Sobiech 24′

0:3 Czerwiński 33′

0:4 Murawski 64′

Bruk-Bet Termalika Nieciecza – Raków Częstochowa 0:2 (0:2)

0:1 Sturgeon 8′

0:2 Ledereman 43′

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin 2:1 (2:0)

1:0 Czubak 22′

2:0 Czubak 32′

2:1 Ratajczyk 57′

Motor Lublin- Legia Warszawa 1:2 (1:0)

1:0 Fidziukiewicz 14′

1:1 Luquinhas 56′

1:2 Włodarczyk 73′