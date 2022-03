PressFocus Na zdjęciu: Puchar Polski

W piątek odbyło się losowanie półfinałowych par rozgrywek o Puchar Polski. Na typ etapie zagrają drużyny Lecha Poznań, Legii Warszawa, Olimpii Grudziądz i Rakowa Częstochowa.

W piątek w siedzibie PZPN odbyło się losowanie par 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski

Półfinałowe mecze rozegrane zostaną w dniach 5-7 kwietnia

Trofeum broni Raków Częstochowa, który w finale poprzedniej edycji pokonał Arkę Gdynia

Czterech półfinalistów

Ćwierćfinałowe spotkania rozegrane zostały w mijającym tygodniu. We wtorek awans do najlepszej czwórki wywalczyły drużyny Rakowa Częstochowa i trzecioligowej Olimpii Grudziądz, które pokonały odpowiednio Arkę Gdynia i Wisłę Kraków. W środę dołączyły do nich zespoły Lecha Poznań i Legii Warszawa, eliminując Górnika Zabrze i Górnika Łęczna.

Półfinałowe pary Pucharu Polski 2021/22:

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Półfinałowe spotkania Pucharu Polski rozegrane zostaną w pierwszym tygodniu kwietnia (5-7.04). Mecz finałowy odbędzie się natomiast 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.