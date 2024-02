Pogoń wyszarpała awans do półfinału! Lech Poznań odpada z Pucharu Polski [WIDEO]

Pogoń Szczecin awansowała do półfinału Pucharu Polski. Portowcy po dogrywce pokonali 1:0 Lech Poznań. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Joao Gamboa.

Imago / Krzysztof Cichomski Na zdjęciu: Joao Gamboa

Pogoń Szczecin we wtorek wieczorem wywalczyła awans do półfinału Pucharu Polski. Portowcy po 120 minutach meczu okazali się lepsi od Lecha Poznań. Ostatecznie po dogrywce podopieczni Jensa Gustafssona wygrali 1:0, a bramkę na wagę awansu zdobył Joao Gamboa.

Regulaminowy czas gry nie przyniósł w Poznaniu rozstrzygnięcia. Po dziewięćdziesięciu minutach na tablicy wyników widniał remis 0:0. Choć to gospodarze byli stroną dominującą w ostatnich kilkunastu minutach drugiej połowy, to nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie dobrze dysponowanego bramkarza Pogoni Szczecin – Valentina Cojacaru.

W dodatkowych trzydziestu minutach zarówno Lech, jak i Pogoń oddali kilka strzałów na bramkę, lecz żaden z nich nie był na tyle groźny, żeby zagrozić bramce. Gdy już wszyscy na stadionie przygotowywali się do konkursu rzutów karnych, to w ostatniej minucie dogrywki goście wykorzystali stały fragment gry. Celne dośrodkowanie z rzutu wolnego na bramkę zamienił Joao Gamboa, który zapewnił swojej drużynie awans do półfinału Pucharu Polski.